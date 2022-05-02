2 Мая 2022 20:01

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 мая.

В 10:00 в БЦ «Зеленый квартал» состоится совещание по реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года», под председательством заместителя Премьер-Министра РК, руководителей министерств, Фонда и его портфельных компаний, представителей профсоюзов и экспертов.

В 11:00 в МВД РК в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Об акции по выкупу незаконно хранящегося оружия». Спикер: начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Идирисов Асылбек Тулкибекович.

В 11:00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги журналиста-публициста, шеф-редактора республиканской общественно-политической газеты «Astana aqshamy» Толена Тлеубая. В презентации, организованной ОО «Клуб главных редакторов» при поддержке ТОО «ELORDA AQPARAT», примут участие депутаты Парламента, руководители СМИ, представители интеллигенции, преподаватели и студенты, а также читатели.

В 12:00 в пресс-центре партии «AMANAT» пройдет пресс-конференция на тему: «О проводимой работе по вопросам защиты прав детей и реализации Плана мероприятий в рамках Года детей». В ходе пресс-конференции спикеры проинформируют об итогах рассмотрения хода реализации Плана мероприятий по проведению Года детей, новых законопроектах и проводимой работе партии «AMANAT» в сфере защиты прав детей.

В 12:30 пройдет пресс-конференция в РГУ «Службе центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «30 лет Вооруженным силам РК». Спикеры: заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов; заместитель начальника Генерального штаба ВС РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы ГШ ВС РК генерал-майор Серик Бурамбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в БЦ «Нурлы-Орда» на площадке Казахстанского института общественного развития пройдет заседание экспертного клуба «Sarap» на тему: «Референдум 2.0: экспертное мнение».

В 12:00 в рамках рабочего визита министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П. Сийарто в Нур-Султан главы МИД двух государств сделают заявление для прессы.