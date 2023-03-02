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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта

    2 Марта 2023, 20:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта.

    АСТАНА

    В 11.00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан состоится подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Национальным военно-патриотическим центром ВС РК и республиканским общественным объединением «Ассоциация военно-патриотического и поискового движения».

    В 11.00 в Национальном архиве Республики Казахстан в честь празднования Международного женского дня состоится праздничное мероприятие «Әйелдің әсем әлемі», посвященное торжественному приему личных фондов писателя, драматурга, профессора, заслуженного деятеля Республики Казахстан Розы Мукановой, известного артиста театра и кино, заслуженного деятеля Республики Казахстан, профессора Казахского национального университета искусств Ляйлы Бекназар и выдающегося ученого в области биологической безопасности, доктора биологических наук, профессора, академика Кунсулу Закарьи.

    В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «О проводимой противопаводковой работе в столице».
    Спикер: Дастан Алдабеков - заместитель начальника ДЧС города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

    В 14.00 в Национальной академической библиотеке РК к Международному женскому дню 8 марта состоится вечер-встреча «Нәзік әлем».

    В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится выставка «Текті өнердің шеңбері» известного ювелира, педагога, реставратора, члена Союза художников Казахстана, обладателя сертификата «Знак качества ЮНЕСКО», коллекционера Сержана Баширова и его последователей.

    В 16.30 на территории Центра ОСИ столицы пройдет встреча по вопросам жилищных отношений и управления многоквартирными жилыми домами.

    В 19.00 в ЦКЗ «QAZAQSTAN» Казахский государственный симфонический оркестр Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой приглашает на концерт классической музыки «Портреты композиторов». На вечере своим творчеством столичных зрителей порадует скрипач Зюй Буй Конг (Вьетнам). Оркестром будет управлять именитый дирижер Томас Зандерлинг (Великобритания).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана
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