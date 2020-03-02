Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта.

НУР-СУЛТАН

В 09.30 часов в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по рассмотрению проектов законов Республики Казахстан: «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса «Байконур»; «О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза».

В 10.00 часов в Агентстве РК по делам государственной службы под председательством заместителя председателя Агентства Дархана Жазыкбаева состоится заседание Комиссии по этике.

В 11.00 в здании партии «Nur Otan», Кунаева 12/1, состоится брифинг по итогам мониторинга студенческих общежитий и второго этапа акции «Чистая сессия».

В 11.00 (ул. Сейфуллина, 37) Агентство РК по противодействию коррупции проводит брифинг.

В 11.30 в Министерстве иностранных дел РК состоится «круглый стол», посвященный взаимодействию с европейским бизнес-сообществом.

В 15:00 в Национальном музее РК откроется выставка традиционного индийского текстиля «Индийское сари: Элегантность неподвластная времени».

В 16:20 часов на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан за 2019 год и принимаемым мерам по борьбе с теневой экономикой и хищениями бюджетных средств.





АЛМАТЫ

В 14.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Социальный Центр Матери «Бакытты отбасы» Медеуского района Алматы ознакомит с программой проведения социальной акции «АНАЛАР КOКТЕМI».

В 17.00 в галерее Arte состоится пресс-конференция, посвященная планам нового театрального сезона ГАТОБ им. Абая.

В 17.00 в Бойцовском Клубе FighClub.kz пройдет открытая тренировка турнира ACA 105.