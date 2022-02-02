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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля
2 Февраля 2022 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля.
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В 10.00 в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz состоится заседание Сената Парламента РК.
В 11.00 в галерее «Forte Kulanshi Art Space» брифинг в честь открытия выставки «Мета-Вселенная».
В 12.30 пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реформировании системы производства и распределения горюче-смазочных материалов». Спикер: министр энергетики РК Болат Акчулаков (подключение через платформу ZOOM). Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
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