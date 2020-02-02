Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 15.00 в Мажилисе предусматривается презентация проекта Экологического кодекса Республики Казахстан с сопутствующими поправками.

АЛМАТЫ

В 14.30 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «В Казахстане выпускается книга «Харри Поттер мен пәлсапа тас» на казахском языке – первая часть знаменитой серии британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике, который выжил».