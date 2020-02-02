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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля
2 Февраля 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля.
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НУР-СУЛТАН
В 15.00 в Мажилисе предусматривается презентация проекта Экологического кодекса Республики Казахстан с сопутствующими поправками.
АЛМАТЫ
В 14.30 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «В Казахстане выпускается книга «Харри Поттер мен пәлсапа тас» на казахском языке – первая часть знаменитой серии британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике, который выжил».
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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