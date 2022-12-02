Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря

    2 Декабря 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря.

    АСТАНА

    В 9:00 в Binom school им. Ы. Алтынсарина пройдет гранд-турнир по дебатам «EL UMITI CUP», в котором примут участие 56 фракций из всех регионов страны.

    В 11:00 в Доме дружбы состоится мастер-класс «Текемет киіз басу», организованный Советом матерей при АНК города Астаны.

    В 11:00 пресс-конференция в Назарбаев Университете.

    В 14:00 в концертном зале «Назарбаев Центра» пройдет молодежный Digital Fest STARTUPHANA, направленный на развитие казахского IT-контента.

    В 15:45 в театре «Астана Балет» состоится пресс-конференция, посвященная премьере балета «Снежная Королева» хореографа Георгия Ковтуна.
    Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
    2 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 декабря
    1 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров