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вчера 23:17
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вчера 23:08
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вчера 19:48
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вчера 15:24
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 9:00 пройдет заседание Правительства. На повестке – проект Государственной программы развития регионов на 2020-2025 годы, а также вопросы налогового и таможенного администрирования
В 10:00 в Сенате Парламента РК состоится расширенное заседание Комитета по финансам и бюджету по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте»
В 10:45 в отеле «The Ritz Carlton» состоится пресс-конференция в рамках визита президента World Athletics лорда Себастьяна Коэ
В 14:00 в Казахском национальном университете искусств пройдет церемония закрытия конкурса на лучшие киносценарии
В 16:00 в Национальной академической библиотеке РК Международная Тюркская академия совместно с Ассамблеей народа Казахстана проводит мероприятие «Выдающаяся личность Тюркского мира», посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан
В 19:00 на сцене ГТОБ «Астана опера» легенда оперной сцены Герой Социалистического Труда, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Бибигуль Тулегенова отметит 90-летний юбилей
АЛМАТЫ
В 11:00 в кинозале КазНАИ имени Т. Жургенова состоится пресс-конференция с участием международного жюри и организаторов VIII МКФ «Бастау»
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