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    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа

    2 Августа 2022 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа.

    В 12:10 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об исполнении поручений Главы государства в энергетической сфере Республики Казахстан». Спикер: министр энергетики РК Акчулаков Болат Уралович.

    Ссылки на трансляцию:

    https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 15:00 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК в рамках разрабатываемого проекта нового Водного кодекса планирует проведение общественных обсуждений анализа регуляторного воздействия по введению государственного надзора в области охраны и использования водного фонда.

    Место проведения: БЦ Алтын орда, 13 этаж, актовый зал.


    Фото: depositphotos.com
    #СМИ
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