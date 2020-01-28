Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 января.

В 9.30 на территории ТОО « ЭКЗ» (Электровоз құурастыру заводы) состоится расширенное совещание с участием представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Союза машиностроителей Казахстана, АО «Самрук-Казына», Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и производителями железнодорожной продукции.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в отеле «Астана Марриотт» Всемирный Банк приглашает на семинар «Воздействие налогов на сахаросодержащие напитки в Казахстане».

В 11.00 в зале им. Н.Даулетовой Национальной библиотеки Республики Казахстан Министерства культуры и спорта Республики Казахстан состоится круглый стол, посвященный 150-летию Мухамедхана Сейткулова.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Банка Развития Казахстана за 2019 год, а также новым подходам в работе и задачах на 2020 год.

В 15.00 в Национальном музее РК состоится круглый стол на тему: «Бізге қолсыл, ерікті бол!». Цель мероприятия - пропаганда воспитательной, нравственной, патриотической значимости волонтерского движения, объединение молодежи как важной части общества.

АЛМАТЫ

В 10.00 в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби состоится презентация Библиотеки - Центра аль-Фараби и официальная церемония вручения государственной стипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры.

В 11.00 в Представительстве ООН пройдет круглый стол на тему «Профилактика кибербуллинга: рекомендации и инструменты для педагогов, школьников и родителей». Партнёрами мероприятия выступят Евразийский технологический университет, Информационное бюро ООН и Управление образования г. Алматы.

В 11.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится вечер памяти, посвященный 150-летию Мухамедхана Сейткулова (1870-1937).

В 11.00 на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоится медиа-брифинг, посвященный внедрению в Казахстане индекса деловой активности Purchasing Managers' Index (Индекс PMI).

В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится информационная встреча, посвященная вопросам вакцинации населения.

В 15.00 во Дворце студентов состоится церемония начала празднования 1150-летия Аль-Фараби, в торжественном мероприятии примут участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, известные зарубежные и отечественные ученые.