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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 октября

28 Октября 2019 20:45
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 октября.

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НУР-СУЛТАН

В 10.00 Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетят Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва

В 10.20 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг»

В 14.30 в Назарбаев университете пройдет торжественное открытие Республиканского турнира по тяжелой атлетике, посвященного памяти легендарного тяжелоатлета, олимпийского чемпиона Анатолия Храпатого

В 15.00 в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» в столичном Доме дружбы будет проходить круглый стол на тему: «Комплексные вопросы безопасности на дорогах»

В 16.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке - вопросы развития возобновляемых источников энергии, а также ход реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы

В 19.00 Государственный театр танца «Наз» акимата города Нур-Султана проводит свой юбилейный концерт «Жиырма жылдық би ғұмыр»

АЛМАТЫ

В 10.00 в отеле «Казахстан» состоится международная конференция «II Центрально-Азиатский диалог: снижение тюремного населения и развитие службы пробации» с участием представителей тюремных служб, заинтересованных государственных органов, аппарата Омбудсмена, международных организаций, депутатов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также международных экспертов из Грузии, Великобритании, Германии и Польши

В 12.00 на стадионе «Спартак» в Центральном парке города Алматы состоится Международный турнир по футболу среди ветеранов и молодежи на Кубок имени Мухтара Ауэзова

В 17.00 в гостинице «Казахстан» состоится презентация первого в Казахстане электронного интерактивного учебника «Мягкие и твердые навыки. Основы развития эмоционального интеллекта», адресованного учителям школ, преподавателям вузов, старшеклассникам, студентам и их родителям

В 19.00 в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа состоится церемония награждения победителей конкурса «Алтын калам 2019»

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Багдат Хасенова

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