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      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября

    28 Ноября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі - заседание Правительства. На повестке заседания - национальный проект «Комфортная школа», концепция миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

    В 10:00 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева состоится открытие ІІ Республиканского фестиваля студенческих театров. 11 творческих коллективов вузов страны представят свои лучшие постановки

    В 11:00 в Доме дружбы пройдет церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса в сфере этножурналистики «Шаңырақ» Ассамблеи народа Казахстана.

    В 11:00 в ледовом дворце «Алау» - открытый чемпионат города по шорт-треку ASTANA-OPEN.

    В 12:00 заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов, главный экономист банка Евгений Винокуров, руководитель Центра странового анализа Алексей Кузнецов и старший аналитик Айгуль Бердигулова представят макроэкономический прогноз на 2023 год. Презентация пройдет на онлайн-платформе ЕАБР.

    В 12:00 - онлайн пресс-конференция, посвященная 5-летию программы «Управляемая гипотермия» фонда AYALA.

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах противодействия интернет-мошенничеству». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 17:30 - открытая встреча «Как начать свое дело в рамках деятельности Международного финансового центра «Астана». Место проведения: проспект Мангилик Ел, 55/23, павильон С.4.4, зал «Медиатека».

    В 19:00 Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) проводит заседание «Астана Клуба» - международной дискуссионной площадки, на которой ежегодно собираются видные политические деятели, дипломаты, авторитетные ученые и ведущие эксперты крупнейших мировых аналитических центров.
    Астана
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