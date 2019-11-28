Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в акимате г. Нур-Султан (ул.Бейбитшилик, 11, кинозал) запланировано совещание, где будут рассмотрены 10 представлений, внесенных антикоррупционной службой по результатам досудебных расследований в отношении должностных лиц столичного акимата и его структурных организаций.

В 9.00 в отеле Хилтон Астана пройдет второй Международный Форум по энергосбережению, приуроченный к празднованию Международного Дня энергосбережения.

В 9.00 во Дворце Независимости Национальная академическая библиотека Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики Казахстан и акимата города Нур-Султан проводит Конгресс чтения на тему «МИР АБИША», посвященный 80-летию народного писателя, лауреата Государственной премии, общественного деятеля Абиша Кекильбаева.

В 10.00 ко Дню Первого Президента Республики Казахстан в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев открывается переходная галерея.

В 11.00 в Национальном музее РК состоится мероприятие в честь Дня культуры Эмиратов, организованный посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан, Шарджинским государственным институтом культурного наследия.

В 12.00 в «Назарбаев центр» состоится церемония награждения победителей ежегодного конкурса на Премию Фонда Первого Президента Республики Казахстан за лучший казахскоязычный интернет-сайт.

В 12.00 в отеле Hilton Garden Inn Astana столичный филиал партии «Nur Otan» проводит Форум первичных партийных организаций с торжественным подведением итогов конкурса «Лучшее ППО – 2019». Награждение пройдет по трем категориям.

В 12.00 в центральном аппарате партии «Nur Otan» ассоциация «Болашак» проведет отчетную презентацию проектов в рамках Года молодежи.

В 15.00 в Центре поддержки института семьи «Жанұя» в рамках проекта «Адалдық алаңы» столичным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции совместно с Управлением образования проводится городской конкурс «Парасатты отбасы».

В 15.00 в Библиотеке Елбасы (ул. Бокейхана, 1) в рамках научно-экспозиционного проекта «Исторический выбор» пройдут мероприятия, посвященные Дню Первого Президента.

В 15.00 в БЦ «Нурсаулет-2» круглый стол «Актуальные проблемы взыскания алиментов».

В 16.00 на территории ЭКСПО научно-технический Совет (НТС) проводит первое заседание научно-технического совета по зеленым проектам.

В 18.00 в рамках общереспубликанского парада музеев состоится акция «Наследие Великой степи», посвященная 5-летию Национального музея РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В 18.00 военно-патриотическом музее РК вручение премии в области военной журналистики «Әскер Медиа-2019».

В 18.30 в галерее TSE Art Destination открытие выставки, приуроченной к глобальной кампании ООН «16 Дней активных действий против гендерного насилия».

АЛМАТЫ

В 09.30 в гостинице Shera Park Inn состоится Семинар Организация экологических игр.

В 09.30 в парке Первого Президента РК в рамках Дня первого Президента РК Алматинским городским филиалом партии «Nur Otan» и Алматинским молодежным крылом «Jas Otan» планируется проведение акции «АРМАНДАР ОРЫНДАЛАДЫ».

В 10.00 в «Гражданском центре» состоится расширенное заседание комиссии №7 общественого совета по вопросам законности и правопорядка, где будет заслушен отчет Управления миграционной полиции и туристической полиции ДП г. Алматы за 2018 г. в сравнении с 2019 г.

В 11.00 в школе-интернате № 15 состоится вручение сертификатов выпускникам курсов кулинарного мастерства, организованного благотворительным фондом «АЯЛА» и сетью общественного питания Qaganat для детей из областного детского дома № 1 и областной школы-интерната № 15.

В 12.00 в рамках празднования Дня Первого Президента РК в Центральном государственном музее РК совместно с Центром декоративно-прикладного искусства «Бахыт» состоится открытие традиционной Центрально-Азиатской выставки-ярмарки ремесел «Восточный базар».

В 12.30 в SmArt.Point Almaty состоится Baiterek Hackathon. Организаторы: АО «НУХ «Байтерек», «QazTech Ventures» и «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 14.00 в Национальной библиотеке РК состоится подведение итогов Конкурса литературного творчества «Мир героев романа А. Нуршаихова «Годы радости и любви» среди студентов, магистрантов и докторантов разных вузов Казахстана на ежегодную премию имени народного писателя Казахстана Азильхана Нуршаихова.

В 15.00 в республиканском Доме дружбы г. Алматы состоится проведение Диалога-беседы «Елін сүйген Елбасы», посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан.