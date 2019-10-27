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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 октября.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 правительственный час в Мажилисе: о реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к Интернету населенных пунктов от 250 человек.
В 11.00 в Назарбаев Университете (блок С2, Ball Room Left) состоится главный этап международного социального проекта Мейкатон «TOM: NUR-SULTAN».
В 11.00 в офисе РОО «QazaqGeography» состоится пресс-брифинг, посвященный успешному окончанию концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan.
В 15.00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция о развитии предпринимательства и улучшении бизнес-климата в стране.
В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная Итогам социально-экономического развития Акмолинской области за 9 месяцев 2019 года.
АЛМАТЫ
В 09.00 в гостинице «Dostyk» Казахстанская туристская ассоциация (КТА) проводит международную конференцию «Ключевые вызовы в развитии регионального туризма в Республике Казахстан», в ходе которой будет впервые представлена Секция экологического и сельского туризма КТА и результаты деятельности КТА в сфере развития экотуристских услуг в регионах РК.
В 10.00 в Центральной научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» состоится круглый стол, посвященный 170-летию со дня рождения Мусабека Байзакулы - выдающегося поэта, жившего в конце XIX - начале XX веков, а также 60-летию отдела редких книг, рукописей и национальной литературы Центральной научной библиотеки РГП «Гылым ордасы».
В 12.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «АО «Алматыметрокурылыс»: пояснение ситуации и причины возникновения проблем».
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