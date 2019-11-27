Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в гостинице «Думан» состоится Научно- практическая конференция с участием ведущих онкологов Израиля, Кубы, Кыргызстана, России, Узбекистана, Франции.

В 09.00 в здании Центра поддержки института семьи «Жанұя» Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан запланировано проведение совещания по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере оказания социальных услуг лицам с ограниченными возможностями.

В 9.00 в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан мероприятие, посвященное мерам по противодействию коррупции с участием зарубежного эксперта Британского института стандартов BSI (Великобритания) г-жи Ванессы Харрисон.

В 9.30 в гостинице «ParkInn» круглый стол «Профилактика и реагирование на насилие в отношении женщин, с учетом нужд женщин с инвалидностью, в соответствии с обязательствами Казахстана в рамках Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)».

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в Сенате состоится Правительственный час на тему «Сбор и переработка бытовых и промышленных отходов».

В 10.00 в отеле «Wyndham Garden» под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова состоится Международная конференция по вопросам нормирования труда в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.

В 10.00 в отеле «Comfort Hotel Astana»Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан проводит круглый стол на тему: «Меры по улучшению качества судебных решений, единообразие судебной практики».

В 10.00 в отеле Hilton Astana Международная конференция «BIG DATA в Казахстане: Новые горизонты».

В 10.00 в гостинице Rixos официальная презентация и запуск трех новых региональных программ Европейского Союза в сфере верховенства закона, развития торговли и инвестиций в Центральной Азии.

В 10.00 в Доме Дружбы состоится Международная конференция, приуроченая Дню Первого Президента и Дню международной толерантности под названием: «Модель мира и толерантности Нұрсұлтана Назарбаева».

В 10.00 в здании центрального аппарата партии «Nur Otan» пройдет форум соотечественников «Отандастар».

В 10.00 в БЦ «Парасат» очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей.

В 10.00 в Паралимпийском тренировочном центре заседание Конференции Национального Паралимпийского Комитета РК (с участием министра культуры и спорта РК и президента Национального Олимпийского Комитета РК).

В 11.00 в Национальном музее Республики Казахстан города Нур-Султан проводится ежегодный «Форум Патриотов» Казахстана.

В 15.00 на территории Назарбаев Университета пройдет Молодежная сессия (Jas Otan Сases), посвященная Дню Первого Президента Республики Казахстан.

В 15.00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

В 15.15 в здании «Үкімет Үйі» под председательством Куаныша Султанова состоится расширенное заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное обсуждению проблемы охраны окружающей среды и проекта нового Экологического кодекса Республики Казахстан.

В 16.00 во Дворце мира и согласия в (Оперный зал) состоится республиканский форум благотворителей Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия».

В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная Итогам социально-экономического развития Северо-Казахстанской области за 10 месяцев 2019 года и реализации поручений Главы государства. Спикер: Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

В 19.00 в Казахском национальном университете искусств, зал им. Ж. Жабаева, Посольство Государства Израиль в Казахстане совместно с Казахским национальным университетом искусств организует концерт «Мосты дружбы», посвященный богатому культурному наследию еврейских общин Ближнего Востока.

В 21.50 в «Астана-Арена» футбольный матч Астана- Манчестер Юнайтед.

АЛМАТЫ

В 09.30 в отеле «Hilton Almaty» состоится XII MEDIA КУРЫЛТАЙ - ежегодная конференция по вопросам развития отечественного рынка СМИ.

В 10.00 в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова состоится VІІ Международная научно-практическая конференция молодых ученых-историков на тему «Великие имена великой степи: научно-теоретические и практические аспекты изучения в контексте патриотического воспитания молодежи»

В 10.00 в Институте Геологии состоится Международная научная конференции «Вклад выдающегося казахстанского ученого профессора П.Т. Тажибаевой в развитие геологической науки Казахстана», посвященная 100-летию со дня рождения первой женщины-доктора геолого-минералогических наук не только Казахстана, но и Средней Азии, основателя литологической науки Казахстана.

В 11.00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация книг казахстанского ученого, доктора географических наук, заслуженного деятеля Казахстана, профессора Алии Бейсеновой «Қазақ елінің экологиялық ахуалы», «Қазақ елі – Мәңгілік Ел», «Kazakh yely – mangilik yel».

В 15.00 в Центральном государственном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев за безъядерный мир» посвященная закрытию Семипалатинского испытательного ядерного полигона.