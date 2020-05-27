Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.

В 11.00 состоится подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в области повышения уровня обеспеченности конечных потребителей в сельскохозяйственной технике и оборудовании между тремя сторонами – АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «КарАгроМаш» и НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Министерства сельского хозяйства РК. Место проведения: Кургальжинское шоссе, 4а.

В 11.00 состоится онлайн-пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом, который ежегодно отмечается 30 мая.

В пресс-конференции примут участие председатель правления ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация», председатель Общественного совета Министерства здравоохранения Республики Казахстан Надежда Петухова, председатель общественного объединения больных-инвалидов рассеянным склерозом по городу Нур-Султан Сапура Байгуанова, директор Merck Biopharma в странах СНГ Роджер Элиа, генеральный директор компании Sona-Pharm Остап Купновицкий. Конференция пройдет в ZOOM по ссылке: https://zoom.us/j/8723347618.

В 12.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится онлайн-конференция на тему: «Защита прав и безопасности детей в г. Нур-Султан». К онференция будет транслироваться на официальной странице акимата города Нур-Султан в Facebook: https://www.facebook.com/nursultanakimat.

В 12.00 АО «Пассажирские перевозки» приглашает на выездное мероприятие, посвященное готовности пассажирских вагонов и работников поездных бригад к перевозочному процессу. Мероприятие состоится на территории ж/д вокзала «Нур-Султан-1».

В 14.00 в прямом эфире на бизнес-странице Жанны Исингариной – генерального директора коммуникационной компании «TLK Media», председателя Ассоциации отраслевых медиа, а также на платформе KUN.KZ в Facebook первое онлайн-заседание эксперт-форума «Магистраль»: «Зачем нам нужна транспортная наука?».

В 15.00 Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) совместно с консалтинговой компанией Whiteshield Partners презентует результаты аналитического исследования по пространственному развитию страны. Обсуждение будет проходить на платформе Zoom: https://zoom.us/j/94290573571. Онлайн-трансляция также будет доступна на страницах Института мировой экономики и политики и Казахстанского клуба экспертов в Facebook: https://www.facebook.com/iwepkz и https://www.facebook.com/groups/kzexpertclub .





В 15.00 при поддержке Министерства культуры и спорта РК совместно с Национальной академической библиотекой и Союзом писателей Казахстана состоится научно-академическое интервью «Қазақ руханиятының ардакүреңі» по случаю 80-летия лауреата Государственной премии РК, выдающегося литературоведа, академика, доктора филологических наук, профессора, писателя Рымгали Нургали.Онлайн чат Zoom.us будет транслироваться в прямом эфире на платформе и на персональной странице в Facebook Национальной академической библиотеки.