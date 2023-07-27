АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля.



АСТАНА

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности «Молодежного театра». Спикер: Ерболат Елубай - заместитель руководителя ГККП «Жастар театры» акимата города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

В 10.00 состоитсякруглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Борьба с торговлей людьми: защита прав жертв».

Спикеры: начальник управления по борьбе с торговлей людьми и защиты участников уголовного процесса департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Кусетов Самат Султанович, заместитель директора департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Калмакова Гаухар Амангельдиевна, главный имам мечети им. Ырыскелді қажы Асанов Нұрлан Байжігітұлы, национальный координатор Миссии Международной организации по миграции в Республике Казахстан/Агентство ООН по миграции Белоносова Алия Ерсаиновна, директор Секретариата по целям устойчивого развития Института экономических исследований Хамбар Бахытгуль, адвокат Атырауской областной коллегии адвокатов Хамитов Тлек Нурович, директор Общественного Объединения «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» (г. Шымкент) Хасанова Шахноза Кулабдулаевна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16.00 в воинской части 5573 на строевом плацу столичной оперативной бригады состоится мероприятие, посвященное выходу на самостоятельное несение боевой службы личного состава в количестве свыше 700 человек из числа молодого пополнения воинской части 5573 Национальной гвардии РК.

В 16.00 вНациональном музее Республики Казахстансостоится открытие персональной выставки Яссауи Агитаева «Дәстүрге толы өмір», Заслуженного деятеля культуры РК, члена Союза Художников Казахстана, участника многочисленных международных и республиканских выставок.