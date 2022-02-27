Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 в Мажилисе пройдет Правительственный час. С докладом о проблемах и перспективах развития внутреннего туризма в Казахстане перед депутатами выступит министр культуры и спорта Даурен Абаев. В рамках Правительственного часа в фойе зала пленарного заседания предусматривается тематическая выставка.
В 11.00 в конференц-зале гостиницы Hampton by Hilton состоится пресс-конференция Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане.
Президент ассоциации Алан Дорджиев расскажет о текущей ситуации в майнинг-индустрии Казахстана. На вопросы журналистов ответят руководители компаний-членов Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров: Дин-Мухаммед Маткенов, компания BTC KZ, Жанат Альдербегенов, компания Enegix, Сембек Жакипбеков, директор GDA. А также представитель ассоциации Аслан Куатбек.
В 11.00 в центре социального обслуживания «Шарапат» (ул. Коктал, Аккорган 2) представители этнокультурных объединений города АНК накроют праздничный стол для пожилых людей и представят концертную программу, приуроченную ко Дню благодарности.
В 15.00 в ЦКЗ «Qazaqstan» состоится торжественное открытие выставки и пресс-конференция, посвященной 100-летнему юбилею Народной артистки СССР и Казахстана, Халық Қаhарманы Розы Баглановой.
Спикеры: вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов; директор Государственного концертного объединения «Қазақконцерт имени Розы Бағлановой» Жеңіс Сейдоллаұлы; сын Розы Баглановой Тажен Багланов.
В 15.30 в честь Международного Дня редких (орфанных) заболеваний Благотворительный фонд «Kóbelek balalar» проводит конференцию. Целью конференции является запуск проекта по открытию отделения генных дерматозов, что является важным вопросом в улучшении жизни пациентов с «генными дерматозами».
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