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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля

27 Февраля 2022 22:15
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля.

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НУР-СУЛТАН

В 10.00 в Мажилисе пройдет Правительственный час. С докладом о проблемах и перспективах развития внутреннего туризма в Казахстане перед депутатами выступит министр культуры и спорта Даурен Абаев. В рамках Правительственного часа в фойе зала пленарного заседания предусматривается тематическая выставка.

В 11.00 в конференц-зале гостиницы Hampton by Hilton состоится пресс-конференция Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане.

Президент ассоциации Алан Дорджиев расскажет о текущей ситуации в майнинг-индустрии Казахстана. На вопросы журналистов ответят руководители компаний-членов Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров: Дин-Мухаммед Маткенов, компания BTC KZ, Жанат Альдербегенов, компания Enegix, Сембек Жакипбеков, директор GDA. А также представитель ассоциации Аслан Куатбек.

В 11.00 в центре социального обслуживания «Шарапат» (ул. Коктал, Аккорган 2) представители этнокультурных объединений города АНК накроют праздничный стол для пожилых людей и представят концертную программу, приуроченную ко Дню благодарности.

В 15.00 в ЦКЗ «Qazaqstan» состоится торжественное открытие выставки и пресс-конференция, посвященной 100-летнему юбилею Народной артистки СССР и Казахстана, Халық Қаhарманы Розы Баглановой.

Спикеры: вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов; директор Государственного концертного объединения «Қазақконцерт имени Розы Бағлановой» Жеңіс Сейдоллаұлы; сын Розы Баглановой Тажен Багланов.

В 15.30 в честь Международного Дня редких (орфанных) заболеваний Благотворительный фонд «Kóbelek balalar» проводит конференцию. Целью конференции является запуск проекта по открытию отделения генных дерматозов, что является важным вопросом в улучшении жизни пациентов с «генными дерматозами».


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