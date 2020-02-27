Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Доме профсоюзов состоится церемония подписания Корпоративно-социального соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией профессиональных союзов РК и Консорциумом «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В».

В 09:00 в Международной школе «Мирас» откроется республиканский STEM форум с участием вице-министра образования и науки РК Рустема Бигари.

В 09:00 в отеле «Hilton» начнется первый форум поддержки отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum», организованный Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».

В 09:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева запланирована I Международная научно-практическая конференция «Государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций: модели и опыт».

В 10:00 в Сенате состоятся Парламентские слушания на тему «Вопросы развития агропромышленного комплекса».

В 10:00 в Республиканском государственном учреждении «Национальный архив Республики Казахстан» будет проведен круглый стол на тему «Сарайшык – наследие великой степи: государственность и историческая преемственность», посвященный 750-летию Золотой Орды, 575-летию со дня рождения Касым хана, 555-летию Казахского ханства.

В 10:30 в отеле «Жумбактас» состоится ежегодная международная встреча сотрудников МСХ РК и МСХ РФ по вопросам борьбы с саранчовыми и другими сельскохозяйственными вредителями на приграничных территориях.

В 11:00 в конференц-зале РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан пройдет заседание дискуссионного клуба «Национальный совет: перезагрузка общественного договора».

В 11:00 в столичном Доме дружбы стартует торжественное мероприятие, посвященное Дню Благодарности.

В 11:00 столичный филиал партии «Nur Otan» в рамках национального проекта «Бақытты отбасы» проводит акцию «Бақытты балалық шақ», в рамках которой будут вручены 100 сертификатов на бесплатное посещение детских садов детям 3-6 лет из многодетных семей.

В 12:00 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре при поддержке Евразийского национального университета Л.Н.Гумилева проведет фестиваль турецкого чая.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о новых подходах по празднованию «Наурыз мейрамы».

В 14:30 в Казмедиацентре откроется заседание расширенной Коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2019 года с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова, представителей Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК, депутатов Парламента РК, заместителей акимов областей и городов, представителей центральных государственных органов, НДП «Нур Отан», международных организаций, руководителей структурных подразделений МЗ РК, ведомства, членов Общественного Совета, руководителей управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан и Алматы, территориальных подразделений ведомства и подведомственных организаций.

В 15:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция о возведении монумента Абылай хану.

В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная вопросу «О лестнице доступности жилья».

АЛМАТЫ

В 12:00 в Университете Туран в рамках международного для Орфанных диагнозов состоится конференция, а также ярмарка и концерт с участием звезд, творческих коллективов, подопечных общественного фонда «Өмірге сен», который поддерживает пациентов с редкими нервно-мышечными заболеваниями. День редких болезней проходит каждый год по инициативе Европейской организации по редким болезням (EURORDIS).

В 15:00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит ежегодную церемонию награждения членов Биржи, листинговых компаний, показавших наилучшие результаты по итогам 2019 года, а также представителей СМИ за лучшие материалы на тему фондового рынка и KASE в прошлом году.