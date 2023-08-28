Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане28 августа.

АСТАНА

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Hi-Tech» и «Безопасность детей на дорогах».

Спикеры: заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

В 12.00 состоитсякруглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Продовольственная безопасность: обеспечение внутреннего рынка и поддержка отечественного производства».

Спикеры: председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков; заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев ; заместитель председателя правления Союза торговых сетей Ерлан Жайлаубай; председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов; и.о. директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Шаймерден Ахметов; заместитель Председателя АО «НК Продкорпорация» Самат Теньбаев; заместитель директора департамента агропромышленного комплекса АЗРК Гульмира Жаксылык .

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.​

В 15.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Подготовка к отопительному сезону: обеспечение населения коммунально-бытовым углем».

Спикеры: заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Турар Жолмагамбетов; заместитель Генерального директора по маркетингу и планированию перевозок ТОО «КТЖ- ГП» Нуржан Кельбуганов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

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