Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января.
НУР-СУЛТАН
В 9:00 на сайте www.senate.parlam.kz в онлайн-режиме пройдет заседание Сената Парламента РК.
В 11:00 в отеле Hilton Garden Inn состоится пресс-конференция, в ходе которой фермеры, отраслевые союзы и ассоциации сделают заявление по вопросам влияния утильсбора на сельхозтехнику и в целом на развитие АПК Казахстана.
В 11:00 в Управлении полиции района «Есиль» запланирован брифинг на тему о проводимой работе по профилактике, предупреждению и пресечению краж из салонов автомашин. Спикер: начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.
В 17:00 пройдет саммит в онлайн-формате «Центральная Азия-Индия» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.
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