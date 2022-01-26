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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января

26 Января 2022 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января.

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НУР-СУЛТАН

В 9:00 на сайте www.senate.parlam.kz в онлайн-режиме пройдет заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 в отеле Hilton Garden Inn состоится пресс-конференция, в ходе которой фермеры, отраслевые союзы и ассоциации сделают заявление по вопросам влияния утильсбора на сельхозтехнику и в целом на развитие АПК Казахстана.

В 11:00 в Управлении полиции района «Есиль» запланирован брифинг на тему о проводимой работе по профилактике, предупреждению и пресечению краж из салонов автомашин. Спикер: начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.

В 17:00 пройдет саммит в онлайн-формате «Центральная Азия-Индия» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.


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