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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января

26 Января 2020 19:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января.

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнется семинар «Моделирование стока с применением гидрологической модели SWIM, HBV», на котором впервые РГП «Казгидромет» поделится опытом работы с коллегами из стран Центральной Азии методом краткосрочного прогнозирования стока рек.

В 11:00 в киноконцертном зале «Қазмедиа Орталығы» состоится заседание коллегии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В 12:00 в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» пройдет круглый стол по обсуждению статьи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке».

В 17:00 и 19:00 в Камерном зале ЦКЗ «Qazaqstan» состоится концерт «Анаға арнау» известного исполнителя и композитора Құрмаша Маханова .

АЛМАТЫ

В 10:00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан откроется фотовыставка «Невероятная Индия: очаровательная многообразная культура».

В 15:00 в Университете «Туран» Общественный совет города Алматы проведет общественные слушания по вопросу «О деятельности Международного аэропорта Алматы с целью повышения качества обслуживания, организации и обеспечения безопасности пассажиров».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Ринат Дусумов

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