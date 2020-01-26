Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнется семинар «Моделирование стока с применением гидрологической модели SWIM, HBV», на котором впервые РГП «Казгидромет» поделится опытом работы с коллегами из стран Центральной Азии методом краткосрочного прогнозирования стока рек.

В 11:00 в киноконцертном зале «Қазмедиа Орталығы» состоится заседание коллегии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В 12:00 в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» пройдет круглый стол по обсуждению статьи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке».

В 17:00 и 19:00 в Камерном зале ЦКЗ «Qazaqstan» состоится концерт «Анаға арнау» известного исполнителя и композитора Құрмаша Маханова .

АЛМАТЫ

В 10:00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан откроется фотовыставка «Невероятная Индия: очаровательная многообразная культура».

В 15:00 в Университете «Туран» Общественный совет города Алматы проведет общественные слушания по вопросу «О деятельности Международного аэропорта Алматы с целью повышения качества обслуживания, организации и обеспечения безопасности пассажиров».