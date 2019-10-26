Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 октября.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 во Дворце единоборств «Жекпе жек» пресс-конференция с участниками команды Winstrike Team, которые выступят в соревнованиях по дисциплине Counter Strike: Global Offensive на чемпионате по киберспорту World Electronic Sports Games 2019: Kazakhstan.

В 11.00 на площадке QazaqGeography Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) совместно с Республиканским общественным объединением «QazaqGeography» при поддержке Российского центра науки и культуры в г. Нур-Султан приглашает всех желающих принять участие в масштабной международной просветительской акции «Географический диктант»

В 19.00 в ТРЦ «Хан Шатыр» самая масштабная экологическая акция этого года – «ECO PACK».