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вчера 22:14
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 октября.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 во Дворце единоборств «Жекпе жек» пресс-конференция с участниками команды Winstrike Team, которые выступят в соревнованиях по дисциплине Counter Strike: Global Offensive на чемпионате по киберспорту World Electronic Sports Games 2019: Kazakhstan.
В 11.00 на площадке QazaqGeography Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) совместно с Республиканским общественным объединением «QazaqGeography» при поддержке Российского центра науки и культуры в г. Нур-Султан приглашает всех желающих принять участие в масштабной международной просветительской акции «Географический диктант»
В 19.00 в ТРЦ «Хан Шатыр» самая масштабная экологическая акция этого года – «ECO PACK».
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