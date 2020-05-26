Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в 3-м заседании Национального совета общественного доверия. Заседание пройдет онлайн и будет транслироваться в прямом эфире в Facebook на странице AkordaPress.

В 11.00 на площадке «Antikor Ortalygy» в рамках проекта «ANTIKOR.LIVE» аким района «Байқоңыр» г. Нур-Султан Нурбол Нурсагатов и первый заместитель руководителя департамента Жазира Жылкышиева проведут онлайн-диалог в социальных сетях Facebook и Instagram.

Facebook: https://www.facebook.com/astana.adaldyq.alany

Instagram:https://www.instagram.com/astana_adaldyq_alany

В 12.20 в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан состоится отчетная встреча министра энергетики Республики Казахстан Н. Ногаева с населением. Встреча будет транслироваться в режиме онлайн на интернет-ресурсе Министерства энергетики РК https://www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=kk, в официальных аккаунтах в социальных сетях https://www.facebook.com/minenergork/?ref=bookmarks, https://www.youtube.com/channel/UCz5ULwDOw0WldBeKOTdzC0g и на телеканале «Хабар 24».



