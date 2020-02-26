Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 февраля.

НУР-СУЛТАН

Выставка-конференция «Развитие транспортного комплекса столицы: вчера, сегодня, завтра» откроется в 9:00 во Дворце школьников им. М. Утемисова.

В 9:30 в здании Республиканского фронт-офиса волонтеров «Біргеміз» в рамках празднования Всемирного дня НПО НАО «Центром поддержки гражданских инициатив» планируется проведение различных мероприятий.

В 10:00 в Сенате состоится расширенное заседание комитета по финансам и бюджету по закнопроекту «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года».

Научно-практическая конференция «Угольная теплоэнергетика в Казахстане: Проблемы. Решения. Перспективы развития» начнется в 10:00 в Пирамиде на территории Назарбаев Университета.

На 11:00 в Мажилисе запланирована презентация депутатского законопроекта по вопросам аудиторской деятельности.

IV Республиканский форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции пройдет в 14:30 в здании КАЗГЮУ.

В 19:00 в отеле «Рэдиссон» пройдет прием в честь дня рождения Его Величества Императора Японии.

АЛМАТЫ

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе начнется пресс-конференция «Конкурсу творческой молодежи Казахстана «Достар дауысы- Голоса друзей» исполняется 20 лет».

Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова выступит на площадке KASE Talks в 17:00.