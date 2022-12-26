Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания -вопросы строительства и модернизации канализационных очистных сооружений, повышение эффективности системы социального обеспечения, ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства РК на 2022 год и проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2023 год.

В 11:00 министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев примет участие в церемонии подписания меморандумов с крупными казахстанскими предприятиями ERG, Казцинк, Казахмыс. Место проведения: Дом министерств, 15-й подъезд.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Антимонопольные меры реагирования АЗРК в 2022 году».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 13:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Итоги Года детей: социальная поддержка материнства и детства

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17:00 в «Астана Опера» - пресс-конференция по случаю премьеры оперы-балета «Калкаман – Мамыр».

АЛМАТЫ

В 11:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан проводит мероприятие «Потомки Великой степи», посвященное завершению Года детей в Казахстане.



