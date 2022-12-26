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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря

    26 Декабря 2022, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания -вопросы строительства и модернизации канализационных очистных сооружений, повышение эффективности системы социального обеспечения, ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства РК на 2022 год и проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2023 год.

    В 11:00 министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев примет участие в церемонии подписания меморандумов с крупными казахстанскими предприятиями ERG, Казцинк, Казахмыс. Место проведения: Дом министерств, 15-й подъезд.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Антимонопольные меры реагирования АЗРК в 2022 году».

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 13:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Итоги Года детей: социальная поддержка материнства и детства

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 17:00 в «Астана Опера» - пресс-конференция по случаю премьеры оперы-балета «Калкаман – Мамыр».

    АЛМАТЫ

    В 11:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан проводит мероприятие «Потомки Великой степи», посвященное завершению Года детей в Казахстане.
    Астана Алматы
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