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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа

    26 Августа 2022 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проекты законов Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским бюджетом и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы», а также развитие сахарной отрасли.

    В 11.00 в партии «Ак жол» состоится обсуждение программы развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств.

    В 11.00 в войсковой части 68665 (Десантно-штурмовая бригада) города Нур-Султана состоится видеомост военнослужащих срочной службы с родителями.

    В 11.00 на площади возле стадиона «Астана-Арена» откроется ярмарка сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из Туркестанской области.

    В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Качество оказания медицинской помощи населению: проблемы, пути решения».

    Спикеры - вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, заместитель председателя ФСМС Ильяс Мухамеджан, председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Байсеркин, руководитель департамента Комитета по городу Нур-Султану Дархан Турлыбеков, директор департамента организации медицинской помощи Азамат Дюсенов, директор департамента науки и человеческих ресурсов Даулет Алдынгуров, директор департамента лекарственной политики Бауыржан Джусипов, заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Олжас Искаков.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О подготовке к началу нового учебного года».

    Спикеры - вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев, вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
    Астана (Нур-Султан)
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