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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа

26 Августа 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа.

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НУР-СУЛТАН

В 11:00 в онлайн-режиме состоится Международный симпозиум на тему «Эра Интернета: верховенство права, ценности человека, государственная независимость». Форум приурочен к 30-летию Независимости и Дню Конституции Казахстана.

В 11:00 волонтеры КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султана начнут республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу».

В 12:00 в картинной галерее Триумфальной арки «Мәңгілік Ел» откроется выставка «С любовью к Степи». В экспозиции представлены графические листы и офорты заслуженного деятеля Республики Казахстан, академика живописи Виктора Поликарпова (г. Павлодар).

В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об общей ситуации в сфере религии».

В 14:00 в Национальном музее Республики Казахстан планируется проведение музейного проекта «Прикосновение к искусству», приуроченного к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 14:30 стартует пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги IX Международного форума «Антиконтрафакт-2021».

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится презентация фронт-офиса социальной приемной партии «Nur Otan» и проектного офиса «Adaldyq alańy».


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