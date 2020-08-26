Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа.
НУР-СУЛТАН
В 11:00 состоится онлайн международная конференция «Конституция XXI века - верховенство права, ценность человека и эффективность государства». Международная конференция будет транслироваться через You-Tube канал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=LbQdjT3PZmw.
В 11:00 пройдет онлайн-брифинг о результатах новой концепции трансформации АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Спикер: управляющий директор по цифровизации и трансформации АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Даурен Керейбаев.
В 12.20 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция «О подготовке к учебному году». Спикеры: министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
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