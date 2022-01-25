+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января

25 Января 2022 21:20
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ Казахстан находится на пути движения к демократии - Филипп Мишель-Клейсбауэр Власти вели динамичную, открытую информполитику – Госсекретарь РК о январских событиях

В 10.00 на сайте https://www.parlam.kz/ в онлайн режиме состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 14.30 на площадке Службы центральных коммуникаций состоится презентация документального фильма Агентства «Хабар» «Трагический январь. Как это было».

В 16.00 состоится заслушивание отчета ГУ «Управление строительства города Нур-Султан» по строящимся социальным объектам столицы (объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, государственного жилья). www.facebook.com/maslihat.astana.kz.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ  
Поделиться:
Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
Казахстан находится на пути движения к демократии - Филипп Мишель-Клейсбауэр
Власти вели динамичную, открытую информполитику – Госсекретарь РК о январских событиях
Популярное
1 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
2 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Читайте также
Казахстан находится на пути движения к демократии - Филипп Мишель-Клейсбауэр
Власти вели динамичную, открытую информполитику – Госсекретарь РК о январских событиях
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив