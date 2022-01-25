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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января
25 Января 2022 21:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.
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В 10.00 на сайте https://www.parlam.kz/ в онлайн режиме состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 14.30 на площадке Службы центральных коммуникаций состоится презентация документального фильма Агентства «Хабар» «Трагический январь. Как это было».
В 16.00 состоится заслушивание отчета ГУ «Управление строительства города Нур-Султан» по строящимся социальным объектам столицы (объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, государственного жилья). www.facebook.com/maslihat.astana.kz.
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