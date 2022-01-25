Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.

В 10.00 на сайте https://www.parlam.kz/ в онлайн режиме состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 14.30 на площадке Службы центральных коммуникаций состоится презентация документального фильма Агентства «Хабар» «Трагический январь. Как это было».

В 16.00 состоится заслушивание отчета ГУ «Управление строительства города Нур-Султан» по строящимся социальным объектам столицы (объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, государственного жилья). www.facebook.com/maslihat.astana.kz.