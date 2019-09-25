Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 сентября.

В 9:00 в государственнои архиве города Дни архива Президента Республики Казахстан в г. Нур-Султан «Рухани жаңғыру: открытому обществу – открытые архивы».

В 9:30 в Академии государственного управления при Президенте РКреспубликанский семинар-тренинг на тему: «Институты гражданского общества в реализации государственной политики общественного согласия и общенационального единства».

В 10:00 пленарное заседание Сената Парламента РК

В 10:00 в Конгресс центре в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK пленарная сессия: будущее источников энергии: инновационный рост.

В 10:00 в отеле Мариотт первый медиа брифинг Бруно Балванера, управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии.

В 10:00 в ресторане Афиша про новые проекты сервиса мобильных платежей в разработке Beeline & Visa.

В 10:00 во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова открытие X Республиканского фестиваля немецкой культуры «WIR SIND ZUSAMMEN-2019».

В 10:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится международная научная конференция «Тенденции мировых интеграционных процессов: вызовы и возможности».

В 11:00 брифинг Агентстве РК по противодействию коррупции.

В 11:00 Комиссия партийного контроля столичного филиала партии «Nur Otan» проводит заседание, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы предстоящей газификации столицы- наличие специалистов газовой сферы, создание должной инфраструктуры и т.д.

В 12:00 в Конгресс центре в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK пресс-конференция с участием министра энергетики К.Бозумбаева.

В 15:00 в Сенате состоится круглый стол на тему «Повышение эффективности управления бюджетными процессами путем цифровизации и оптимизации».

В 15:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится творческая встреча с известным писателем, публицистом, лауреатом премии Президента Республики Казахстан, кавалером ордена «Құрмет» Айтбаем Саулебеком под названием «Жаздым тербеп елім мен Елбасымды» (Воспевал лелея Родину и Елбасы).

В 19:00 во Дворце школьников в рамках отчетного концерта этнокультурных объединений «Этническая полифония» состоится творческий вечер столичных общественных объединений: еврейское культурно-просветительное общественно-политическое обществ «Алеф», азербайджанское общественное объединение «Хазар», узбекский этнокультурный центр города Нур-Султан, белорусский культурный центр «Радима».

В 19:00 экспертная сессия журналистов со стартапами Инновационного кластера Назарбаев Университета.

АЛМАТЫ

В 12.00 на территории парковой зоны АО КЦДС «ATAKENT» состоится торжественное открытие «Аллеи Олжаса Сулейменова».

В 16.00 в Caspian University состоится торжественная церемония вручения стипендий от Фонда Первого Президента лучшим студентам страны.

В 16.00 во Дворце республики состоится пресс-конференция с участием съемочной группы фильма «Томирис» по случаю его премьеры.