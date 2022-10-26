АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 октября.

АСТАНА

В 9.00 во Дворце «Жастар» состоится первый крупный детский форум «Ashyq Niet» с непосредственным участием детей в возрасте от 12 до 18 лет, направленный на изучение актуальных проблем мирового сообщества.

В 10.00 в «Казмедиацентре» состоится открытие ежегодного мероприятия в сфере медиа и журналистики Astana Media Week.

В 15.00 в Нацбанке состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.





























Фото: home-of-energy.com



