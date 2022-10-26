РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 25 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 октября

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 октября.

    АСТАНА

    В 9.00 во Дворце «Жастар» состоится первый крупный детский форум «Ashyq Niet» с непосредственным участием детей в возрасте от 12 до 18 лет, направленный на изучение актуальных проблем мирового сообщества.

    В 10.00 в «Казмедиацентре» состоится открытие ежегодного мероприятия в сфере медиа и журналистики Astana Media Week.

    В 15.00 в Нацбанке состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.









    Фото: home-of-energy.com



    Теги:
    Астана Анонс Казинформа для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!