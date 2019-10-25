Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 октября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в спорткомплексе Республиканской школы «Жас Улан» имени генерала Сагадата Нурмагамбетова начется благотворительный турнир по волейболу среди команд СМИ в поддержку Галины Полевой.

В 11.00 пройдет третья Встреча выпускников Назарбаев Университета, которая объединит всех выпускников университета предыдущих лет.

В 12.00 стартует Республиканский турнир по греко-римской борьбе на приз Дворца школьников.

В 14:00 в столичном Доме дружбы в рамках 10-летнего юбилея научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана состоится расширенное заседание Международного научно-просветительского проекта «Эпоха и личность».

В 15.00 во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова состоится IV Международный фестиваль украинского народного творчества «Ми разом, ми одна сім᾿я!» («Мы вместе, мы одна семья!»), республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и республиканская фотовыставка «В объективе – молодежь XXI века», посвященная Году молодежи.

В 18.00 в «Астана опера» - балет «Корсар».

АЛМАТЫ

В 13.00 в кинотеатре «Цезарь» состоится премьера фильма режиссера Бегарса Елубаева «Бала ғашық». Фильм для детей снят по заказу Министерства культуры и спорта РК. После показа пройдет пресс-конференция с участием съемочной группы.

В 15.00 в Казахском академическом театре оперы и балета имени Абая состоится пресс-конференция, посвященная Международному Фестивалю «Звезды XXI века». После пресс-конференции журналистов ждет балетная постановка «Лебединое озеро» с приглашенными артистами из Санкт-Петербурга и Берлина.

В 16.00 во Дворце Республики состоится финальный концерт IY сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» и Торжественная церемония награждения с участием автора проекта – учредителя Фонда «Жандану әлемі» Алии Назарбаевой, министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, акима г. Алматы Бакытжана Сагинтаева, исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Асета Исекешева.

В 17.00 во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдет вечер профессионального бокса. В рамках соревнований будет проведено 9 боев с участием известных казахстанских боксеров и представителей из США, Китая и стран Европы.

В 18.30 в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится классический концерт Almaty Symphony Orchestra: «Новый сезон. Новый солист».