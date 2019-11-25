Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке - вопросы развития «электронного правительства» и повышения цифровой грамотности населения, а также меры по регулированию трудовых отношений.

В 10.00 в КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева семинар для государственных служащих «Совершенствование методов противодействия распространению идеологии религиозного экстремизма».

В 11.00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (аудитория Первого Президента РК) состоится конференция, посвященная ко Дню Первого Президента «Елбасы және ел мұраты: тұрақтылық, жасампаздық, сабақтастық».

В 11.00 в Назарбаев Университете Фонд «Дара» совместно с Высшей школой образования Назарбаев Университета при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» проводит презентацию результатов исследования и круглый стол по вопросам создания условий для инклюзивного образования в Казахстане: кейс-стади трех ресурсных центров на базе школ города Нур-Султан.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Мангистауской области за 10 месяцев 2019 года.

В 15.00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная открытию и официальной презентации «Федерации дебатов Казахстана».

В 15.00 в БЦ «Зеленый квартал» состоится брифинг для журналистов. Тема брифинга: Выход на проектную мощность аффинажного завода «Тау-Кен Алтын», выпускающего золото чистотой 99,99%. Вопросы деятельности предприятия.

В 15.00 в Библиотеке Елбасы состоится открытие Недели кино с участием актера Нурлана Алимжанова.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке ко Дню Первого Президента состоится награждение победителей городского конкурса «Лучший библиотекарь».

В 16.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 17.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится торжественное открытие выставки «Елбасы и культура» из собрания Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

В 18.00 в театре «Жастар» Театр особенных актеров представит социальную драму «#Мы с тобой одной крови», в основе которой тема социализации человека с особыми потребностями, вопросы общечеловеческих ценностей, таких как честь, совесть, мужество и верность традициям.

АЛМАТЫ

В 10.00 в Доме Дружбы состоится Международная научно-практическая конференция «Казахстанская модель межэтнического согласия как феномен современного мира».

В 11.00 в Казахстанском Пресс-клубе пройдет пресс-брифинг по итогам ежегодной кампании прикрепления населения к поликлиникам. В ходе брифинга будет дана информация о результатах кампании по г. Алматы, о нововведениях в процессе прикрепления и об открытии новых участков в поликлиниках.

В 11.00 в гостинице «Казахстан» состоится круглый стол на тему: «Внедрение Портала социальных услуг».

В 15.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция с участием Ержана Максима.