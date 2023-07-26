АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля.

АСТАНА

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Модернизация общественного транспорта в Астане». Спикер: Медет Шакаев - председатель правления АО «Автобусный парк №1». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Таможенное администрирование на пунктах пропуска по внешней границе ЕАЭС». Спикеры: директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев; заместитель руководителя Главного диспетчерского управления Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Нурлыбай Сибагатов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Космический мониторинг для отраслей экономики Казахстана». Спикеры: председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов, заместитель председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Разия Буралхиева, заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Оскен Тойшибеков. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Бродячие собаки: пути решения проблемы и способы защиты от нападения». Спикер: Жанабай Шукубаев - исполняющий обязанности директора КГП на ПХВ «Астана ветсервис» акимата города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.