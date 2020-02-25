Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции.

В 11:00 на площадке сервисного центра «ANTIKOR ORTALYGY» департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султану запланирован брифинг с участием руководителя проекта «Астана – адалдық алаңы» Мираса Шекенова, члена информационно-просветительского штаба при департаменте Еркебулана Менлибаева, координатора регионального проекта «Акселератор добра» Мадины Ажкеновой.

В 11:00 в КазАТУ пройдет подписание меморандума между госкорпорацией «Правительство для граждан» и Казахским агротехническим университетом им. С.Сейфуллина, главными целями которого будут обмен знаниями и опытом, развитие исследовательских и технических возможностей, а также реализация совместных проектов в области землеустройства, земельного кадастра, почвенных и геоботанических обследований.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему «Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы».

В 15:00 в Центральном аппарате партии «Nur Otan» пройдет заседание комиссии по направлению «Поддержка молодежи» под председательством депутата Мажилиса Парламента РК Жулдыз Омарбековой.

В 15:00 в Rixos President Astana начнется заседание Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета РК.

В 16:00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 16:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК будет проведена пресс-конференция, посвященная открытию культурного сезона «Франкофонная весна - 2020» и 50-летию Международной Организации Франкофонии.

В 19:30 в ЦКЗ «Казахстан» государственный оркестр «Академия солистов» представит концерт симфонической музыки.

АЛМАТЫ

В 10:00 в пресс-центре Международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящим Этапам Кубка Мира по фристайлу в дисциплинах «параллельный могул» и «лыжная акробатика».

В 14:30 в конференц-зале Гражданского центра пройдет расширенное заседание комиссии №1 Общественного совета Алматы.

В 18:00 в Национальной библиотеке РК запланирована премьера документального фильма «Баянаул» режиссёра Олега Белялова. Фильм посвящен овеянной легендами священной земле Баянаула – одному из самых известных природных памятников Казахстана.