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      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 декабря

    25 Декабря 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 декабря.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00 начнется брифинг МВД. Тема: «О мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий». Спикер: Амиржан Байгошев, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

    В 13:00 в Центре олимпийской подготовки Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» состоится пресс-конференция Ассоциации боевых искусств Казахстана.

    В 19:00Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой приглашает на уникальный проект «FOLK & SYMPHONY» в рамках новогоднего фестиваля.
    Астана
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