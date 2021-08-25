Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в Зале Конституции Национальной библиотеки РК состоится международный круглый стол «Президент – символ и гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан.

В 11:00 в Министерстве иностранных дел РК состоится церемония награждения победителей конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ», организованного МИД РК и Клубом главных редакторов Казахстана в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В 11:00 Агентство по защите и развитию конкуренции РК на площадке Международного информационного агентства «Казинформ» проводит Оpen Space на тему конкуренции на закупках. Youtube-канал Казинформа: https://youtu.be/ADz-_HhrrWk

В 12:00 - IX Международный форум «Антиконтрафакт». Мероприятие посвящено проблематике, связанной с нелегальным оборотом промышленной продукции, распространением контрафактных и фальсифицированных товаров. Место проведения: проспект Мангилик ел, 57А, Национальный институт интеллектуальной собственности.

В 12.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об организации осенней призывной кампании 2021 года». Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 17:00 пройдет пресс-подход, который будет посвящен гастролям театра в ГАТОБ им. Абая на сцене «Астана Опера».