Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа.

В 9.30 - конференция «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства». Онлайн программа «ZOOM». Вход в конференцию . Идентификатор конференции: 421 676 1386. Код доступа: 12345ZXc.

В 12:00 в Центральном аппарате Молодежного крыла «Jas Otan» в рамках акции «Дорога в школу» учащимся будут вручены сертификаты на приобретение школьных товаров. В рамках данного мероприятия более 20 столичных школьников получат сертификаты магазина канцелярских товаров «Abdi».

Место проведения: г.Нур-Султан, улица Кунаева 12/1, здание Центрального аппарата партии «Nur Otan», 602 кабинет.

В 12.20 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О новых программах для лиц с ограниченными возможностями Казахстана», в рамках проекта «LIDER Z».

Спикер: Председатель комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет, программный директор КФ «Ерекше Таңдау-Шелек» Захира Бегалиева, участник IT проекта Максим Северьянов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 Институт прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК под эгидой АНК в режиме онлайн проводит презентацию книги «Әлемді аялаған сөз. Қазақстан этностарының өкілдері Абай туралы», посвященной 175-летию великого Абая. Прямая трансляция на официальной странице Ассамблеи народа Казахстана в Facebook https://www.facebook.com/assemblykaz/ .

АЛМАТЫ

В 11.00 в офисе Алматинского городского комитета КНПК (ул. Жибек Жолы, 50, БЦ «Квартал», оф. 600) состоится Общественная дискуссия с привлечением представителей инициативной группы социально-уязвимых слоев населения и экспертов на тему: «О проблемных вопросах адресной социальной помощи для граждан».