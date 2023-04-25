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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля

    25 Апреля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля.

    АСТАНА

    В 10:00 в Сенате состоится заседание депутатской группы «Өңір».

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса

    В 10:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Усиление ответственности за семейно-бытовое насилие».

    Ссылки на трансляцию:

    https://www.youtube.com/user/ortcomkz

    https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 10:00 ОФ «Kazakhstan Innovations» совместно с Офисом программ ОБСЕ в Астане проводит круглый стол «Эффективная реализация отдельных норм экологического кодекса Республики Казахстан». Адрес:Park Inn by Radisson.

    В 10:00 на площадке Qazpatent - круглый стол «Женщины и ИС – катализатор инноваций и творчества» в рамках празднования Международного дня интеллектуальной собственности.

    Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 57А, конференц-зал (1 этаж).

    В 10:30 - начало ІІ этапа национальной интеллектуальной олимпиады «Мың бала». Место проведения: улица Т.Жургенова, 18/2.

    В 11:00 на площадке АО «Самрук-Қазына» состоится брифинг по готовности пассажирских поездов к летним перевозкам, интермодальные перевозки.

    В 11:00в Национальном музее Республики Казахстан - круглый стол «Духовное, культурное наследие Сарыарки».

    В 12:00 -пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Обеспечение безопасности граждан в период купального сезона».

    Ссылки на трансляцию:

    https://www.youtube.com/user/ortcomkz

    https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 12:00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг «Озеленение, благоустройство, реализация проекта «Бюджет народного участия» в Алматинском районе города Астаны».

    Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

    В 13:30в международном технопарке Astana Hub (проспект Мəңгілік Ел, 55/8, блок С 4.6, Event Hall) состоится битва ІТ-стартапов в области искусственного интеллекта AI Battle.

    В 14: 00на базе Евразийского национального университета им.Л.Гумилева пройдет круглый стол с участием руководства МВД, представителей судебных органов, правоохранителей, научного сообщества, студентов-юристов ЕНУ им.Л.Гумилева, КАЗГЮУ им.М.Нарикбаева, университета «Туран-Астана», а также в дистанционном формате - следователи территориальных подразделений полиции. Адрес: ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, ул.Сатпаева, 2.

    В 15:00 -пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Внедрение и развитие принципов ESG на финансовом рынке».

    Ссылки на трансляцию:

    https://www.youtube.com/user/ortcomkz

    https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 16:00 маслихат города Астаны объявляет о проведении заседания постоянной комиссии маслихата по вопросам социально-культурного развития. Повестка дня: «Субсидирование детских садов по питанию на 2023 год».

    Ссылка на трансляцию: www.facebook.com/maslihat.astana.kzи

    В 19:00 - концерт фольклорно-этнографического ансамбля «TURAN»

    Место проведения: ЦКЗ «QAZAQSTAN» (Мәңгілік ел, 10/1)

    АЛМАТЫ

    В 10:00 - запуск проекта «Медицинский поезд», на вокзале Алматы-2.

    В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе (микрорайон «Самал» 2, дом 58, АЖК «Сатти», первый подъезд, 2 этаж) состоится пресс-конференция «Махинации и подлог в мире спорта, коррупционные действия чиновников: Что происходит с таэквон-до ITF в Казахстане?».

    В 17:00 в ТРЦ Forum Almaty, 1 этаж, зал Атриум, состоится открытие выставки Plastic in Art.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы
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