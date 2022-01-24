Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане25 января.

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, комплексные планы социально-экономического развития Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 11.00 кросс-медийная платформа «Men media» совместно с Национальным пресс-клубом проводит пресс-конференцию на тему: «Противостояние судей с присяжными заседателями».

В 14.30 Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате. Трансляция будет организована в КМО на 21-этаже.

В 14.30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК и Национальный Олимпийский комитет Казахстана.

Тема: Подготовка и участие Национальной сборной РК в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спикеры: вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев;

генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.