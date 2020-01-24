Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится встреча министра культура и спорта РК Актоты Раимкуловой с членами Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, Общественного совета при Министерстве культуры и спорта и деятелями культуры и искусства.

АЛМАТЫ

В 10.00 Высокогорный Спортивный Комплекс (ВСК) «Медеу» проводит музыкально-спортивный фестиваль WinterFest. Фестиваль откроется парадом. По катку проедут свыше трехсот казахстанских селебрити, среди которых олимпийские чемпионы, параспортсмены, представители СМИ.