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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января
24 Января 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января.
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НУР-СУЛТАН
В 11.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится встреча министра культура и спорта РК Актоты Раимкуловой с членами Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, Общественного совета при Министерстве культуры и спорта и деятелями культуры и искусства.
АЛМАТЫ
В 10.00 Высокогорный Спортивный Комплекс (ВСК) «Медеу» проводит музыкально-спортивный фестиваль WinterFest. Фестиваль откроется парадом. По катку проедут свыше трехсот казахстанских селебрити, среди которых олимпийские чемпионы, параспортсмены, представители СМИ.
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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