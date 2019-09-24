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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 сентября

24 Сентября 2019 19:31
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 сентября.

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НУР-СУЛТАН


В 10:00 в Фонде Первого Президента III Саммит по возобновляемым источникам энергии (Renewable Energy Summit 2019) – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 300 делегатов из 20 стран мира.

В 10:00 в «Rixos President Astana» состоится Региональный семинар в рамках программы обмена знаниями 2019 год в Евразии.

В 10:00 в Академии госуправления при Президенте РК тренинг для руководителей «Взаимодействие государства и гражданского общества», организованный совместно МВД РК и ОФ «Eurasian Expert Council» при содействии Академии госуправления при Президенте РК с участием правозащитных НПО, юристов проекта «Qorgau» и Форум социальных юристов.

В 10:00 в Национальном военно-патриотическом центре ВС Республики Казахстан, по адресу Республика 2, г. Нур-Султан состоится торжественная открытия масштабного проекта «Jas sarbaz – Jastar jylynda» посвещенного «Году молодежи». Главным организатором является столичный филиал РОО ВПВМ «Жас Сарбаз» при поддержке акимата города Нур-Султан, КГУ «Астана жастары» и департамент по делам обороны г. Нур-Султан.

В 10:00 Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан проведет пресс-тур по по объектам АО «Астана- Теплотранзит» под председательством председателя Комитета Асана Дарбаева.

В 10:00 в Школе Медицины Назарбаев Университета состоится международная конференция на тему «Актуальные вопросы организации психологической и социальной реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями после основного лечения в стационаре».

В 12:00 у журналистов будет возможность наглядно посмотреть цех по производству хлеба и хлебобулочной продукции Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина в которой будет выпекаться хлеб со сниженным количеством содержание соли.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция по разъяснению основных положений Административного процедурно-процессуального кодекса.

В 15:00 в столичном Доме дружбы состоится творческий вечер «Ұлы даланың киелі мұрасы – ұлттық домбыра.

В 15:00 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная премьере исторической картины «Томирис».


АЛМАТЫ

В 10:00 в гостинице «Казахстан» состоится II Международный Форум писателей «Открывая мир – открываясь миру. Проблемы художественного перевода и писательские контакты».

В 11:00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная прибытию в Казахстан великой святыни православия чудотворной Курской-Коренной иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». В пресс-конференции примет участие митрополит Астанайский и Казахстанский АЛЕКСАНДР. В ходе пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский АЛЕКСАНДР также расскажет об официальном открытии 8 октября Вознесенского Собора г. Алматы.

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная официальной презентации казахстанской торговой платформы «Gosauda».

В 15:00 в университете «Туран» состоится заседание комиссии № 4 Общественного совета г. Алматы по вопросам социального благосостояния г.Алматы по итогам деятельности за 2018 год и планы на 2019 год.

В 16:00 в Национальной библиотеке РК в рамках реализации программной статьи Елбасы Н.Назарбаева «Семь граней Великой степи» состоится встреча с первой женщиной-послом независимого Казахстана, первым Постоянным Представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Акмарал Хайдаровной Арыстанбековой.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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