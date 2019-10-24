Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане25 октября.
НУР-СУЛТАН
В 09:30 на территории EXPO, выставочный павильон С 3.5, откроется международная конференция и выставка высоких технологий в сфере здравоохранения Digital Health.
В 09:30 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева будет проходить Республиканский фестиваль студенческих любительских театров «Надежда».
В 10:00 в Акорде начнется официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Казахстан.
В 10:00 в Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы наградят победителей республиканских конкурсов, проводимых Министерством юстиции РК и РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности».
В 10:00 в Национальном военно-патриотическом музее РК пройдет торжественное закрытие проекта «Jas sarbaz – Jastar jylynda».
В 10:00 на базе Школы медицины Назарбаев Университета состоится круглый стол, посвященный празднованию первой годовщины принятия Декларации Астаны.
В 11:00 в школе-гимназии № 67 запланирован пресс-брифинг, анонсирующий совместную инициативу «Моя эко-школа жизни».
В 11:00 в Казахском агротехническом университете им.С.Сейфуллина откроется лаборатория почвенных исследований.
В 14:30 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева стартует VII национальный конгресс историков «Проблемы истории улуса Джучи».
В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о проектах Министерства культуры и спорта РК.
В 17:00 в Казахском национальном университете искусств начнется торжественный концерт «Әнім қалсын», посвященный 135-летию Кенена Азирбаева.
В 19:00 в Центральном концертном зале «Казахстан» пройдет Международный фестиваль эстрадных исполнителей «VOICE OF NUR-SULTAN».
АЛМАТЫ
В 09:00 в отеле «Риксос» состоятся расширенные плановые консультации между аппаратами Советов Безопасности Республики Казахстан и Республики Узбекистан
В 09:00 в отеле «Rixos Almaty» начинает свою работу Первый Центральноазиатский Конгресс урологов (CACU).
В 11:00 в Национальной библиотеке РК состоится республиканская научно-практическая конференция на тему «Роль и духовное наследие Т. Рыскулова в развитии экономики и культуры Казахстана», посвященная 125-летию выдающегося казахского государственного деятеля.
В 11:30 в преддверии вечера бокса Каната Ислама на Арбате состоится пресс-конференция с участием организаторов вечера и боксеров, а также церемония взвешивания участников турнира.
В 16:00 в Центральном Государственном музее Республики Казахстан откроется юбилейная персональная выставка «Ауыл - ел бесігі» художника, педагога Жумадильхана Керимбека.
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