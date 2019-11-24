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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 ноября

24 Ноября 2019 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Доме Дружбы пройдет Съезд отечественных производителей мебели, в котором примут участие более 100 делегатов из всех регионов республики, а также представители органов государственной исполнительной власти, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и квазигосударственного сектора.

В 10:00 в Доме журналистов состоится пресс-брифинг о социальном проекте «Открытие центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы» эксперты расскажут о ходе реализации пилотного проекта, который близится к своему завершению.

В 10:30 в Национальном музее проводится Международный день возрождения тюркской письменности.

В 12:00 в отеле Hilton Astana - пресс-конференция, анонсирующая XII Зимний благотворительный бал, который состоится 8 декабря в столице. Организатор – Корпоративный фонд «Болашақ».

В 18:30 в резиденции посла Японии в РК пройдет церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между местными управлениями Японии, Национальным олимпийским комитетом РК и Национальным паралимпийским комитетом РК.

АЛМАТЫ

В 10:00 в Палате предпринимателей города Алматы состоится пресс-конференция, где директор палаты Нариман Абильшаиков презентует аналитический отчет «Нишевые проекты для импортозамещения «экономики простых вещей».

В 15:00 в Университете «Туран» Общественный совет проведет общественное слушание «О дальнейшем развитии города Алматы, совершенствовании законодательной базы, регулирующих вопросы экологии города».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Гульмира Байзакова

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