24 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане25 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 в БЦ «Нуртау» состоится пресс-конференция на тему «Жилищные кооперативы: жилищные программы для социально уязвимых слоев населения». В мероприятии примут участие пайщики жилищных кооперативов, председатели кооперативов и независимые эксперты.

В 12:00 в Национальной академической библиотеке РК откроется международная научная конференция, приуроченная к 85-летию видного государственного и общественного деятеля, известного тюрколога, ученого Мырзатая Жолдасбекова.

В 12:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султана.

В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема - «Проведение весенне-полевых работ и совершенствовании государственного контроля за использованием и охраной земель в РК». Спикерами выступят вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Абулхаир Тамабек, директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов, заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимедина.

В 17:00 пройдет онлайн-встреча вице-министра образования и науки Республики Казахстан Куаныша Ергалиева со стипендиатами и выпускниками программы «Болашак» по вопросам обсуждения международного опыта политических реформ.