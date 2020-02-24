Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

Совместное заседание Правового совета партии Nur Otan и комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК «Общественные советы: опыт и дальнейшие шаги законодательного развития общественного института» начнется в 10:00 в здании Центрального аппарата партии Nur Otan.

В 10:00 в Сенате пройдет встреча с уполномоченными государственными органами на тему: «Вопросы развития платежных систем в Казахстане в свете борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой».

Пресс-конференция, посвященная проекту одной из крупнейших IT-корпораций мира Trend Micro Incorporated и лидирующей в разработке средств защиты от нестандартных угроз казахстанской компании T&T Security по совместному укреплению информационной безопаности Казахстана, запланирована на 10:30 в AstanaHub.

В 10:30 в Мажилисе будут обсуждены вопросы медицинского обеспечения военнослужащих и призывного контингента.

Круглый стол «ЕАЭС в новом десятилетии: перспективы развития»т начнется в 11:00 в ЕНУ имени Гумилева.

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В 11:00 в Сенате состоится расширенное заседание комитета по международным отношениям, обороне и безопасности по законопроекту «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией».

Расширенное заседание коллегии министерства энергетики РК. В ходе коллегии будут обсуждены итоги работы за 2019 год и планы на 2020 год пройдет в 15:00.

На 15:00 в Сенате запланирована встреча членов комитета по социально-культурному развитию и науке с министром труда и социальной защиты населения РК по вопросам привлечения иностранной рабочей силы.

Академия правосудия при Верховном суде в 15:00 проводит круглый стол «Судебное образование в Казахстане: перспективы развития».

АЛМАТЫ

В 10:00 в отеле DoubleTree by Hilton Almaty состоится Венчурная ярмарка в рамках международной start-up программы. Организаторы мероприятия - Йоркский институт развития предпринимательства - YEDI совместно с Университетом им. Сулеймана Демиреля.

Торжественное открытие юбилейных мероприятий «Великая Победа – память потомкам», посвященное 75-летию Победы, начнется в 15:00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан.

В 16:00 в Smart Point состоится глобальная инициатива TED «Решающий момент для климата».