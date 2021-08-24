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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа

24 Августа 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа.

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В 10.00 часов созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султан седьмого созыва, проведение которой состоится на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm».

В 12:00 в международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева прибывает сводная группы МЧС РК в составе 16 спасателей и два вертолета МИ-8 АМТ отправившиеся тушить природный пожар в Турецкой Республике.

В 12.00 АО «НК «QazExpoCongress», ГМИ им. А. Кастеева и НПО Евразийский Культурный Альянс представляют выставку картин «Земля - Космос», которая пройдет в столице Казахстана в музее энергии будущего «Нур-Алем».

В 15.00 часов (по времени г. Нур-Cултана), приглашаем вас принять участие во встрече руководителей Казахстана и России в области технического регулирования и метрологии Армана Абенова и Антона Шалаева.

Адрес: г. Нур-Султан, Мангилик ел, 11, здание Эталонный центр.


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#Нур-Султан   #Общество  
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