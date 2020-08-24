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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа

24 Августа 2020 21:05
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа.

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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания:

прогноз социально-экономического развития РК на 2021–2025 годы, проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021–2023 годы» и проект Указа Президента РК «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год»; ход уборочных работ.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10:00 пройдет пресс-тур в школу-лицей № 76 имени А. Бокейхана по санитарным правилам и требованиям к дежурным классам.

В 15:00 в городском центре фтизиопульмунологии акимата города Нур-Султана при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) состоится открытие пилотного Центра безопасного сбора и обезвреживания инфицированных медицинских отходов на базе лечебного учреждения Городской центр фтизиопульмунологии акимата г. Нур- Султана. Представители ПРООН официально передадут в лечебное учреждение перепрофилированное на обслуживание больных COVID-19 автоклав - оборудование для экологического обезвреживания инфицированных отходов, а также контейнеры для их безопасного сбора.


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#Нур-Султан  
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Багдат Хасенова

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