Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января.
НУР-СУЛТАН
В 9.00 в «Үкімет үйі» под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.
В 15.00 брифинг по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности авиакомпании «Бек Эйр», с участием генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» Питера Гриффитса.
В 16.00 очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.
В 17.00 в Корейском культурном центре Посольства Республики Корея состоится празднование корейского Нового года по лунному календарю Сольналь 2020 года.
В 19.00 открытие публичной Арт-библиотеки в галерее TSE ART Destination в рамках фестиваля SPACES. NUR-SULTAN.
АЛМАТЫ
В 10.00 в международном аэропорту г. Алматы в связи с эпидемическим неблагополучием в КНР и других странах мира по коронавирусу, в целях обеспечения готовности по оперативному взаимодействию служб Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы будут проведены учения с имитацией прибывшего воздушным судном больного из КНР.
В 10.00 в Доме Дружбы состоится встреча ведущих казахстанских кинематографистов и руководителей кинообъединений, где будут обсуждены самые актуальные вопросы развития отрасли.
В 10.00 во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака состоится семинар в рамках IV ежегодного турне «О финансах и налогах простым языком». Семинар проводится по инициативе Дмитрия Казанцева, сооснователя и директора Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП) и АТФ Банка.
В 15.30 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится ежегодная традиционная церемония передачи в дар книг Национальной библиотеке РК от Генерального консульства Российской Федерации в г. Алматы и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.
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