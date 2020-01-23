Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в «Үкімет үйі» под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.

В 15.00 брифинг по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности авиакомпании «Бек Эйр», с участием генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» Питера Гриффитса.

В 16.00 очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 17.00 в Корейском культурном центре Посольства Республики Корея состоится празднование корейского Нового года по лунному календарю Сольналь 2020 года.

В 19.00 открытие публичной Арт-библиотеки в галерее TSE ART Destination в рамках фестиваля SPACES. NUR-SULTAN.





АЛМАТЫ

В 10.00 в международном аэропорту г. Алматы в связи с эпидемическим неблагополучием в КНР и других странах мира по коронавирусу, в целях обеспечения готовности по оперативному взаимодействию служб Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы будут проведены учения с имитацией прибывшего воздушным судном больного из КНР.

В 10.00 в Доме Дружбы состоится встреча ведущих казахстанских кинематографистов и руководителей кинообъединений, где будут обсуждены самые актуальные вопросы развития отрасли.

В 10.00 во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака состоится семинар в рамках IV ежегодного турне «О финансах и налогах простым языком». Семинар проводится по инициативе Дмитрия Казанцева, сооснователя и директора Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП) и АТФ Банка.

В 15.30 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится ежегодная традиционная церемония передачи в дар книг Национальной библиотеке РК от Генерального консульства Российской Федерации в г. Алматы и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.



