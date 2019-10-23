Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 октября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 на территории ЭКСПОмеждународный технологический форум «Digital Bridge».

В 9.00 во Дворце Независимости пройдет VI Съезд Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен».

В 9.00 в Конгресс-центре XI международная научно-практическая конференция «Учителя, меняющие мир школы» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

В 9.00 в ЕНУ состоится Международная научно-практическая конференция посвящённая 125-летию классика казахской литературы Сакена Сейфуллина «С. Сейфуллин: личность и время».

В 9.00 в Қазмедиа орталығы обсуждение актуальных вопросов модернизации казахского языка на основе нового латинского алфавита с участием представителей ЗАКОНА, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, СМИ и других сфер деятельности молодежного крыла «Жас Отан».

В 10.00 в отеле «Radisson Hotel Astana» под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина состоится Казахстанско-белорусский бизнес-форум.

В 10.00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция по вопросам формирования Президентского молодежного кадрового резерва.

В 11.00 в АО «Авиационная администрация Казахстана» пресс-конференция, приуроченная к запуску проекта об оказании технического содействия по переходу на британскую модель регулирования гражданской авиации Казахстана.

В 11.00 брифинг в Агентстве РК по противодействию коррупции.

В 11.00 в Центре поддержки института семьи «Жанұя» проводится торжественное мероприятие ко Дню работников системы социальной защиты с участием заместителя акима города Нур-Султан.

В 14.00 в Сенате состоится круглый стол по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится торжественная церемония открытия международной арт-выставки «Мяч в искусстве», посвященная яркому миру футбола - великой спортивной игры, которую любят и почитают миллиарды людей на планете.

В 16.00 в ЦАП «Nur Otan»круглый стол «Защита прав человека и этнических меньшинств».

В 17.00 в Национальном музее Республики Казахстан, при поддержке посольства США в РК, состоится торжественное открытие фотовыставки «Америка и Казахстан... ближе, чем вы думаете».

В 19.00 в ЦКЗ «Qazaqstan» Государственный театр «Astana musical» ГКО «Қазақконцерт» представляет премьеру нового музыкального перформанса «Шаңырақ».

АЛМАТЫ

В 14.00 в АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» состоится пресс-брифинг по итогам семинара «Новейшие продукты и технологии в протезно-ортопедической отрасли».

В 16.00 в Университете «Туран» Общественный совет г.Алматы проводит общественные слушания по вопросу организации и расширения сети платных автопарковок, а также состоится обсуждение развития инфраструктуры велосипедного транспорта в городе Алматы.